Shell begint eerste fase gasproject Queensland

Het project draait om de gasreserves van Arrow in het Surat Basin in Queensland. Dat gas zal met name bedoeld zijn voor de lokale markt en voor export, zoals naar China, Korea en Japan. De eerste productie moet in 2020 beginnen en de eerste verkoop wordt voor volgend jaar voorzien.

Het gas uit kolenlagen in het Surat Bassin wordt geleverd aan de Queensland Curtis LNG-fabriek. Queensland Curtis LNG is een grote fabriek voor de productie van vloeibaar gemaakt aardgas.