Melkveehouder ziet inkomen en vertrouwen wegvallen

Dat staat in het jaarverslag van ketenorganisatie ZuivelNL dat dinsdag tijdens de algemene vergadering is goedgekeurd en gepubliceerd. Zowel de veestapel als het aantal melkveebedrijven is afgelopen jaar gedaald.

Nederland telde eind 2019 16.260 melkveebedrijven, een daling van 4.1% ten opzichte van 2018. De veestapel nam met 2,7% af tot 1,6 miljoen koeien.

’Piept en kraakt’

Volgens voorzitter Jorrit Jorritsma van ZuivelNL zijn de boeren hun vertrouwen in zowel de overheid als de belangenorganisaties volledig verloren. „Het piept en kraakt in de melkveehouderij. Het al langer sluimerende ongenoegen binnen de Nederlandse boerenstand over de steeds verder toenemende eisen, plotselinge beleidsveranderingen en de vaak ongenuanceerde kritiek over de werkwijze in de agrarische sector is in 2019 naar buiten gekomen met de aanpak van de stikstofproblematiek. Het vertrouwen in de overheid, maar ook het vertrouwen onderling, was zoek. De versnippering in de boerenvertegenwoordiging is zichtbaar geworden.”

Ⓒ ANP/HH

Verdienmodel

De ZuivelNL-voorzitter stelt dat de melkveehouders maar weinig terugkrijgen voor de inspanningen die zou moeten doen om aan de eisen van de maatschappij te voldoen qua gezondheid, dierenwelzijn en CO2-uitstoot. „Er staat weinig tegenover om de hogere kosten te compenseren. Ook overheden en maatschappelijke organisaties hebben daarom een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan realistische verdienmodellen. De realiteit is dat marktpartijen in een internationaal concurrerende markt en consumenten daar nauwelijks een boodschap aan hebben.”

Van de 13,8 miljard kilo Nederlandse melk wordt 65% geëxporteerd naar het buitenland. Die export was afgelopen jaar goed voor €7,8 miljard. Meer dan de helft van de melk, 56%, wordt verwerkt tot kaas.