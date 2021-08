Premium Het beste van De Telegraaf

Gamen na corona: nóg meer op de mobiel en vaker met een abonnement

Door Wouter van Bergen

De Keulse Messe blijft dit jaar leeg. Ⓒ ANP/HH

Het grootste gamesevenement in Europa, Gamescom 2021, dat woensdag van start gaat, vindt ook dit jaar weer alleen digitaal plaats. De lege hallen van de Messe in Keulen betekenen echter niet dat het stil is in de wereld van de games.