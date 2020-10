’Euronext in vizier op licht hogere beurs'

Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond de onderhandelingen in Washington over de extra steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie in de gaten. Ook blijft de blik gericht op de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen.

Aan het overnamefront liet Euronext weten de Italiaanse beurs Borsa Italiana te kopen van de huidige eigenaar de Londen Stock Exchange. De eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs neemt de beurs van Milaan over samen met de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo en investeringsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP), die in handen is van de Italiaanse staat.

Op het Damrak zal het aandeel Ahold Delhaize mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van zakenbank Jefferies hebben hun aanbeveling voor het supermarktconcern teruggeschroefd.

Ook de chipsector staat in de belangstelling. Het Amerikaanse chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) voert volgens zakenkrant The Wall Street Journal verregaande onderhandelingen met branchegenoot Xilinx over een overname. De deal zou een waarde hebben van 30 miljard dollar. Daarnaast kwam de Nederlandse chipproducent NXP Semiconductor, die een notering heeft aan de Nasdaq, met beter dan verwachte omzetcijfers over het derde kwartaal.

Het IJslandse Marel, dat machines voor de verwerking van vlees en vis maakt, heeft de overname van het Duitse Treif Maschinenbau afgerond. De mededingingsautoriteiten zijn akkoord met de deal. Marel, met een notering op Beursplein 5, betaalde de overname met 128 miljoen euro in contanten en 2,9 miljoen in aandelen.

In Frankfurt staat Zalando in de schijnwerpers. Het Duitse webwinkelbedrijf is nog positiever gestemd over zijn resultaten in heel 2020. Door de coronacrisis wordt veel meer online gewinkeld door mensen en daar profiteert de Duitse modewinkel van. De winstverwachting wordt nu opnieuw naar boven bijgesteld, na een naar eigen zeggen buitengewoon sterk en winstgevend derde kwartaal.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index steeg 1 procent tot 559,94 punten en de MidKap klom 0,7 procent tot 842,07 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent. Ook Wall Street ging verder vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de plus op 28.430,50 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent.

De euro was 1,1771 dollar waard, tegen 1,1754 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 41,02 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 43,14 dollar per vat.