Euronext zakt fors weg; Alfen zet prachtige rit voort

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,3% hoger op 561,71 punten. De Midkap-index ging 0,6% vooruit naar 847 punten.

Bij beurzen elders in Europa maakte Frankfurt een pas op de plaats, terwijl Parijs een kleine winst boekte.

Wall Street vervolgde donderdagavond de weg omhoog. IBM zat daarbij in de lift nadat het techconcern liet weten om het onderdeel netwerken naar de beurs te gaan brengen. De agenda voor macronieuws in de VS is vrijwel leeg.

Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond de onderhandelingen in Washington over de extra steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie in de gaten. Ook blijft de blik gericht op de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen.

Shell kijkt weer omhoog

In de AEX liet Ahold Delhaize na een bedrukte start een plus van 0,6% zien ondanks dat het Amerikaanse handelshuis heeft het supermarktconcern van de kooplijst gehaald.

Aegon werkte het verlies ook weg en werd 0,5% meer waard. De verzekeraar heeft zijn Britse dochteronderneming Stonebridge van de hand gedaan aan branchegenoot Embignell voor circa 60 miljoen pond (€65 miljoen).

Chipsfondsen hadden de wind in de rug na de mogelijke consolidatie in de sector. ASML kreeg er 0,4% bij. ASMI won 1,2%. Chipbedrijf AMD voert volgens zakenkrant The Wall Street Journal verregaande onderhandelingen met branchegenoot Xilinx over een overname. Daarnaast kwam chipproducent NXP Semiconductor met beter dan verwachte omzetcijfers over het derde kwartaal.

DSM gleed 0,4% weg ondanks dat Davy Research het advies voor het fijnchemieconcern opwaarts heeft bijgesteld van ’houden’ naar ’overwogen’.

Koploper RD Shell was opnieuw in trek met een vooruitgang van 2,3%. Daarmee werd de opleving bij het olie- en gasconcern van eerder deze week voortgezet. Staalconcern Arcelor Mittal dikte 1% aan.

Just Eat Takeaway behoorde bij de verliezers. De koers van de maaltijdbezorger zakte 0,6%. Adyen moest 0,4% afstaan.

Hoofdrol BESI

Bij de middelgrote fondsen prijkte chiptoeleverancier BESI (+4,1%) bovenaan meeliftend met de overnamefanatasie in de sector.

Air France KLM zat weer eens in de achterhoede met een verzwakking van 1,8%.

ASCX-fonds Alfen denderde onverminder voort met een 2,1% hogere koers. Een dag eerder knalde de fabrikant laadpalen al omhoog na het nieuws over de samenwerking met Tesla in Duitsland.

Ajax was in mindere doen met een min van 2%. De stroef spelende Amsterdamse voetbalclub moet binnenkort in de Champions League aan de bak.

Op de lokale markt zag Euronext de winst omslaan naar een verlies van 4% na de aangekondigde overname van de Italiaanse beurs. Volgens analisten bij ING is Euronext met de schattingen over de kostenvoordelen die met de overname van Borsa Italiana gepaard ietwat voorzichtig.

