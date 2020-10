Optimisme over bedrijfscijfers helpt AEX

door Johan Wiering

De AEX stond om kwart over twaalf 0,5% hoger op 562,8 punten. De AMX ging 0,9% vooruit naar 849,3 punten.

De stemming elders in Europa was per saldo licht positief. De Britse FTSE 100 blonk met een winst van 0,7% uit. De Duitse DAX stond onveranderd en de Franse CAC 40 won 0,4%.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de plussen van 0,4% tot 0,8% op donderdag.

De positieve stemming bij beleggers schrijft beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger allereerst toe aan optimisme over het cijferseizoen. „Onder meer Samsung en chipproducent NXP kwamen de afgelopen paar dagen met meevallende berichten naar buiten. De koersdoelen en winsttaxaties voor bedrijven zijn de laatste tijd ook naar boven aangepast, wat wel betekent dat de lat hoger is gesteld. Ik denk wel dat veel CEO’s in hun vooruitzichten slagen om de arm zullen houden, vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.”

Zwanenburg wijst voorts op de per saldo meevallende economische berichten van de laatste tijd. „De vertrouwensindicatoren zijn over het algemeen goed. Vanochtend kwam er ook een mooi cijfer over de Chinese dienstensector naar buiten.”

In een spoedig akkoord over extra steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie heeft de beleggingsstrateeg weinig vertrouwen. „Donald Trump gooide de boel begin deze week op slot om vervolgens toch weer met andere geluiden naar buiten te komen. De kemphanen staan zo fel tegenover elkaar, dat ik niet denk dat er snel overeenstemming wordt bereikt.”

Shell kijkt weer omhoog

In de AEX ging RD Shell met een vooruitgang van 2,1% aan kop. Daarmee werd het herstel voortgezet vanaf het eind vorige week bereikte laagterecord in vijfentwintig jaar. Zwanenburg blijft voor de lange termijn terughoudend. „De vraaguitval blijft aanhouden, er is een overvloed aan olie en de vergroening speelt Shell ook parten.”

De recente positieve berichten vanuit de chipsector hielpen ASMI aan een winst van 2%.

DSM steeg 0,4%. Het Ierse Davy Research heeft het advies voor het fijnchemieconcern verhoogd van ’houden’ naar ’overwogen’.

Ahold Delhaize klom 0,3%, hoewel het Amerikaanse Jefferies het supermarktconcern van de kooplijst heeft gehaald.

Informatieleverancier Relx en betalingsverwerker Adyen stonden met minnen van 1% respectievelijk 0,5% onderaan.

Hoofdrol Besi

Bij de middelgrote fondsen prijkte chiptoeleverancier Besi met een plus van 4,7% bovenaan, meeliftend op het goede nieuws in de sector.

Air France KLM zat na het herstel van de afgelopen dagen in de achterhoede met een verzwakking van 1,8%.

Smallcap Ajax was in mindere doen met een min van 2%. De stroef spelende Amsterdamse voetbalclub moet binnenkort in de Champions League aan de bak.

Op de lokale markt zakte Euronext 4% na de aankondiging van de overname van de Italiaanse beurs. Volgens analisten bij ING is Euronext met de schattingen over de kostenvoordelen die de overname oplevert ietwat voorzichtig.

Meer relevant financieel nieuws ’s ochtends gratis in je mailbox? Meld je hier aan.