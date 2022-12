Premium Het beste van De Telegraaf

Zaak over olielekkages in Nigeria eindigt na vijftien jaar Shell en Milieudefensie schikken voor miljoenen

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Advocaat Channa Samkalden (links) en Milieudefensie directeur Donald Pols bij de rechtbank na de uitspraak in januari. Ⓒ ANP

Amsterdam - Shell en Milieudefensie hebben vrijdag voor €15 miljoen een schikking getroffen in de langlopende zaak over olielekkages in Nigeria, laten zij weten in een gezamenlijke verklaring. Milieudefensie noemt de uitkomst baanbrekend.