Alle ziekenhuisbedden vol dus nieuwe patiënten niet welkom

Dat blijkt uit berichtgeving van Tubantia en RTV Oost. Volgens het Medisch Spectrum Twente (MST) lukt het niet om uitbehandelde patiënten door te verwijzen naar verpleeg- en verzorgingshuizen in de buurt, omdat die ook geen plek hebben. Het MST heeft nu alle 550 verpleegbedden in gebruik.

Daarom wordt er voorlopig een opnamestop ingesteld. Het is dinsdagmiddag niet duidelijk hoe lang de deuren dicht blijven voor patiënten zonder spoed.

Almelo en Hengelo

Het naburige Ziekenhuis Groep Twente, met vestigingen in Almelo en Hengelo, zegt tegen de regionale krant dat hier nog wel ruimte is voor eigen patiënten, maar niet om mensen van het MST over te nemen.