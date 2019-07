'LSE voert fusiegesprekken met Refinitiv'

Met de samensmelting zijn dan waarschijnlijk miljarden dollars gemoeid. LSE, dat een paar jaar terug nog een fusie met branchegenoot Deutsche Börse zag stuklopen, heeft een marktwaarde van omgerekend bijna 24 miljard dollar.

Refinitiv werd vorig jaar gewaardeerd op zo'n 20 miljard dollar. De Amerikaanse investeerder Blackstone kocht toen een meerderheidsbelang in Refinitiv, dat eerder onderdeel was van Thomson Reuters. Die nieuws- en dataleverancier heeft zelf nog 45 procent van Refinitiv in handen.

Hoe de nieuwe deal tussen LSE en Refinitiv precies in elkaar zou steken, is onduidelijk. Volgens de bronnen is nog niet zeker of de gesprekken wel tot een overeenkomst leiden. De genoemde bedrijven zelf wilden tegenover Financial Times geen commentaar geven.