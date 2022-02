Grote bedrijven vrezen mes in netwerk KLM: ’Desastreus effect op vestigingsklimaat’

Premium Binnenland

Door vermoeide samenleving én puur geluk gooide kabinet het roer van de corona-aanpak om

In december ging het land volledig op slot, nu stevenen we af op flinke versoepelingen. De koers van het kabinet is omgeslagen: in plaats van een focus op de zorg komt de nadruk nu op ademruimte in de maatschappij. Hoe ging Nederland binnen een maand van harde lockdown naar bijna helemaal open?