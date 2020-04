Signify beperkt impact coronacrisis op winst

Daardoor schoot de koers meteen na opening van de beurs met 8% omhoog. De verbetering was vooral te zien in de hogere operationele marges bij de drie divisies die verlichting maken voor de professionele en particuliere markten.

De divisie professional groeide sinds vorig jaar onder andere door de overname van het Amerikaanse bedrijf Cooper. De nettowinst daalde wel, van €44 miljoen naar €27 miljoen.

Signify haalt nog steeds een derde van zijn bedrijfsresultaat uit de verkoop van traditionele verlichting als gloeilampen, waar nog steeds de grootste marges op worden gemaakt, maar die op een krimpende al jaren een dalende lijn laat zien. Ook in het afgelopen kwartaal maakte deze lampendivisie een omzetdaling van bijna 18%, die ervoor zorgde dat voor het eerst het bedrijfsresultaat van een ander onderdeel groter was dan die van lampen. Ondanks een omzetdaling van ruim 5% leverden de divisie Led met €46 miljoen net een miljoen meer op dan Lampen, al moest het daarvoor wel een 1,5 zo grote omzet draaien.

Signify werd in het eerste kwartaal vooral geraakt door het wegvallen van de vraag in Azië en Zuid-Europa, waar het coronavirus als eerste toesloeg. Het bedrijf geeft geen raming voor het lopende jaar vanwege de onzekere situatie. Daarom werd ook het laatste dividendvoorstel ingetrokken, nam het management genoegen met een tijdelijke salarisreductie met een vijfde en werd medewerkers gevraagd voorlopig een dag minder te werken. In het kwartaalbericht zegt Signify echter dat problemen in de toeleveringsketen zijn opgelost en dat het er financieel stevig voor staat.