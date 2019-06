Broker bijna klaar voor gratis handelen

Aanvankelijk stond deze al voor het eerste kwartaal gepland. „Wij zijn ondernemers en waren wat optimistisch. Bovendien kwam tussentijd de mogelijkheid om ayondo over te nemen”, meldt oprichter Nick Bortot.

Door de overname van deze partner groeit Bux uit tot een volledige broker, die alle diensten inclusief de administratie verricht.

Beleggers in Nederland en diverse andere Europese landen kunnen via de mobiele telefoon al enkele jaren bij Bux handelen in zogenoemde CFD’s. Dit zijn beleggingsproducten waarmee je versnelt kunt inspelen op een verwachte koersstijging of -daling van bijvoorbeeld een aandeel of een valuta.

Via de mobiele app Stocks kunnen klanten ergens halverwege de zomer zonder transactiekosten gaan beleggen in populaire Europese en Amerikaanse aandelen. Dat is uniek in Nederland, want zelfs goedkope brokers zoals DeGiro rekenen minstens een paar euro per transactie. Gebruikers van Stocks die geavanceerdere toepassingen willen, betalen wel een bescheiden transactiebedrag.

De kosten gaan bij Bux voorlopig boven de baten uit. Met nieuwe diensten wil de broker uiteindelijk winstgevend worden. Bij een onverhoopt faillissement blijven de gevolgen voor klanten beperkt. Ze houden de aandelen en kunnen tot €100.000 een beroep doen op het depositogarantiestelsel.

Meer dan honderdduizend beleggers staan inmiddels op de wachtlijst. Bortot verwacht dat vooral 25- tot 45-jarigen de app zullen gebruiken.