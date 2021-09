Chinese gamebedrijven moeten seks en geweld uit spellen weren

Eind vorige maand werd nog bekend dat kinderen niet meer dan drie uur per week online mogen gamen. Volgens de regerende Communistische Partij moeten bedrijven minder de nadruk leggen op het maken van winst.

Gamebedrijven moeten de nieuwe voorschriften gaan handhaven. Het is nog niet bekend voor welke games de regels gevolgen zullen hebben. Het grote Chinese technologieconcern Tencent is onder meer eigenaar van game-ontwikkelaar Riot Games, de maker van het populaire spel League of Legends.

Aanval

De aanval van de Chinese autoriteiten op de gamesector begon in augustus. Een staatskrant schreef toen dat veel tieners verslaafd zijn en noemde mobiele spelletjes „spiritueel opium.” Daarbij ging het volgens de staatskrant om het spel Honor of Kings van Tencent, dat populair is onder studenten.

Grote Chinese technologiebedrijven staan al tijden onder druk omdat ze strengere regels krijgen opgelegd door Chinese toezichthouders. Zo kwam Peking al met maatregelen tegen Alibaba en Tencent om hun machtige marktposities aan te pakken.