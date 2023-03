Premium Het beste van De Telegraaf

Miljardenbedrijf Action ziet ook in Nederland nog kans om te groeien

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Action is in twee jaar tijd ruim in waarde verdubbeld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Action groeit als kool. In maart 2021 stond de van origine Noord-Hollandse discounter met een waarde van £4,5 miljard in de boeken bij 3i Group, het Britse investeringsfonds dat sinds 2011 eigenaar is. Een jaar later was dit al ruim £7 miljard en bij de jongste tussenrapportage van januari 2023 kwam de waardering uit op bijna £10,3 miljard.