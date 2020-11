’Britse fondsen voor beleggers EU na Brexit niet duurder’

Dat lijkt een andere toon dan in augustus. Toen meldde de European Securities and Markets Authority (ESMA) dat de voorzorgsmaatregelen om op de scheiding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te anticiperen zouden worden versterkt.

Fondsen in The City vreesden direct een toename van kosten. Europa kent voor fondsen twee grote kernen, Luxemburg en Ierland, waar de vermogensbeheerders dankzij onder meer lage belastingen goedkoop aandelenfondsen en andere activa vestigen en van daaruit aanbieden. Dat doen ze voor Europese aanbieders, maar ook voor fondsen die gevestigd zijn in Londen, New York en Azië.

Fondsbeheerders voorzagen dat met de Brexit de Europese Unie zou eisen dat in Britse aanbieders in Europa meer personeel zou moeten aanhouden. Daarmee zouden hun kosten substantieel stijgen en zij zichzelf uit de markt prijzen, vermoedden de aanbieders.

Kennis gewaardeerd

Volgens ESMA-voorzitter Steven Maijoor, sprekend op de conferentie van de Europese fondsorganisatie EFAMA, komen er geen nieuwe regels voor dit soort vermogensbeheerders en andere aanbieders.

De huidige aanpak geeft „toegang tot expertise die anders niet beschikbaar zou zijn”, aldus de Nederlander Maijoor, eerder bestuurder van de AFM, de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten.

Nadat het Verenigd Koninkrijk in de zomer van 2016 per referendum besloot om de EU te verlaten, hebben veel vermogensbeheerders uit het Verenigd Koninkrijk filialen op het continent opgetuigd om hun dienstverlening ook vanaf 1 januari, de start van de Brexit, te kunnen voortzetten.

ESMA eiste wel dat die kantoren meer zouden behelzen dan ’lege hulzen’, om zo goede dienstverlening aan Europese burgers af te dwingen en te blijven garanderen.

Die zou moeten voorkomen dat al het werk in Londen gebeurt, en Luxemburg en Ierland eigenlijk geen verkoopbalie is en nauwelijks vermogensadviseurs werken. Maar die eis leidt nu niet meteen tot een aanzienlijke verzwaring van personeel voor deze vanaf het Britse eiland werkende fondsen.