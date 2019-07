'Handhaven outlook domper bij Wolters'

Qua omzet, terugkerend bedrijfsresultaat en winst per aandeel vielen de cijfers respectievelijk 1, 2 en 7 procent hoger uit dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. KBC bestempelt met name de omzetgroei op eigen kracht bij de divisie Legal en Tax & Accounting, en de zonnigere vooruitzichten bij Legal als positieve elementen.

De autonome omzet bij Health viel lager uit dan verwacht, mede door de moeilijke vergelijkingsbasis en teruglopende inkomsten bij print. "Ondanks de de sterke halfjaarresultaten, houdt Wolters vast aan zijn eerdere verwachtingen", schrijft KBC. In het bijzonder wijzen de kenners op de outlook voor Tax & Accounting die ook in stand bleef.

KBC handhaafde zijn hold-advies op het aandeel met een koersdoel van 51,50 euro. Het aandeel Wolters noteerde woensdag omstreeks 09.55 uur 1,6 procent lager 64,60 euro.