Klusdrift ebt weg: resultaat producent Flexa en Sikkens onder druk

Financieel

Thuisbezorgd-moeder schrapt mogelijk honderden banen in Frankrijk

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, gaat mogelijk 350 bezorgbanen schrappen in Frankrijk wegens „moeilijke marktomstandigheden.” De Nederlandse maaltijdbezorger is nog in onderhandeling met de vakbonden over de reorganisatie.