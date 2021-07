Directeur KLM Nederland onverwacht met pensioen

Kreulen gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Bas Gerressen, die nu voor KLM in Verenigde Staten zit. In een recent vraaggesprek met De Telegraaf stelde Kreulen nog een aantal jaren te willen aanblijven bij de luchtvaartmaatschappij.

Touroperator

Het vertrek van KLM-veteraan komt op het moment dat hij de de eigen touroperator KLM Holidays net in de markt heeft gezet. Met KLM Holidays gaat Kreulen (60) rechtstreeks de concurrentie aan met klanten zoals TUI en Corendon, die ook soms partners zijn van KLM op sommige bestemmingen. De touroperator verkoopt pakketreizen met vlucht, transfer, hotel en eventueel autohuur.

De luchtvaartmaatschappij zet vanwege de coronacrisis vol in op het vakantieverkeer, omdat het herstel van de zakelijke markt naar verwachting nog op zich laat wachten. Daarom worden bestemmingen als Phuket en Barbados komende winter aan de dienstregeling toegevoegd. Winst is er dit jaar nog niet te verwachten.

KLM Open

De KLM-topman stelde in het interview met De Telegraaf zin te hebben om zijn klanten weer te ontmoeten en evenementen te organiseren. De afgelopen jaren was Kreulen ook altijd gastheer bij het golftoernooi KLM Open, dat dit jaar de Dutch open heet omdat de luchtvaartmaatschappij minder ’prominent’ aan het evenement verbonden wil zijn.

Kreulen stelde dat hij het merk van KLM weer positief onder de aandacht wilde brengen na de moeilijke coronatijd. „Het gedoe rondom de vouchers is negatief geweest voor de reputatie van KLM, we kregen veel klachten. Ik snap dat ook, want klanten hebben lang op hun geld moeten wachten. Dat is afgehandeld, er is nu aanzet tot herstel.”