’Beleggen is simpel, maar niet gemakkelijk’

Volgens Ben Ritchie, hoofd Europese aandelen, en zijn collega-beleggingsstrateeg Jamie Mills O’Brien, hebben Cruijff en Buffet veel gemeen op het vlak van integriteit, authenticiteit en lange reeks van bewezen successen.

Uitgaande van Cruijffs gevleugelde uitspraak dat „voetbal simpel is, maar dat het heel moeilijk is om simpel te voetballen”, komen de beleggingsstrategen tot de volgende leerpunten:

1 Bouw op sterke fundamenten

„Voor Cruijff was aandacht voor technische vaardigheden van spelers in de jeugdopleiding belangrijker dan selecteren op eigenschappen als fysieke kracht of lengte. Voor vermogensbeheerders vormen een robuust beleggingsproces, scherpe risicoanalyse en diepgaand onderzoek de basisopstelling.”

2 Houd vast aan je langetermijndoel en -aanpak

„Vermogensbeheer heeft net als voetbal, de tijdhorizon jaar na jaar korter zien worden. Dergelijk kortetermijndenken kan succes vaak in de weg staan. Cruijffs Barcelonateam won drie opeenvolgende titels (1991-93) met grotendeels dezelfde selectie. Hij deed geen paniekaankopen als het mis ging of haalde na één goede wedstrijd een vedette binnen. De les voor vermogensbeheer? Er schuilt grote waarde in het vermogen om dezelfde koers te blijven varen.”

3 Durf tegendraads te denken

„Een ander facet van succesvol vermogensbeheer is de bereidheid om een tegendraadse visie te ontwikkelen, weloverwogen risico’s te nemen en dingen te doen die in de ogen van sectorgenoten soms ongehoord lijken. Cruijff zou hier achterstaan. In een tijdperk van 4-4-2 formaties koos hij voor 3-4-3, een speelstijl van aanval boven verdediging. De resultaten spreken nog steeds voor zich: Lineker maakte onder leiding van Cruijff in 1989 het openingsdoelpunt in de Europacup II finale die Barcelona vervolgens met 2-0 won.”

ASI komt tot de volgende opstelling:

Verdediging

„De kern van een portefeuille moet sterk en betrouwbaar zijn. Dit betekent veelal dat we beleggen in bedrijven met weinig opwindende groeicijfers, maar daar staat tegenover dat de resultaten ook minder wisselvallig zijn. Met andere woorden: weinig tegendoelpunten. Producenten van consumptiegoederen, zoals Nestlé of farmaceutische bedrijven van hoge kwaliteit, zoals Novo Nordisk, passen in dit profiel.”

Middenveld

„De verdediging kan niet zonder middenveld van creatieve spelers. En daar zijn er in Europa genoeg van, zoals het Deense bedrijf Ørsted, leider op het gebied van windenergie op zee.”

Spits

„Tot slot de aanvallers, met een ongrijpbaar of onbegrepen karakter. Succes voorin vereist veelzijdigheid en doelgerichtheid. ASI: „Wij worden blij van de Italiaanse schaduwspits Del Piero of de Spanjaard Fernando Torres. Europa telt veel bedrijven met een vergelijkbaar karakter: relatieve nieuwkomers, maar snelgroeiend en gretig om marktaandeel te veroveren. De Europese technologiesector valt daarbij op, met bedrijven als financiële dienstverlener Adyen en het eveneens in Amsterdam genoteerde conglomeraat Prosus.”