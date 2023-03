Premium Het beste van De Telegraaf

Is virtual reality nu wél een blijvertje? ’Veel serieuze toepassingen’

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Virtual reality heeft ook toepassingen in de zorg. Ⓒ Foto Getty Images

Amsterdam - Zo eens in de zoveel tijd is er weer een virtual reality-opleving en hoor je er veel over in de media. Dan verdwijnt de technologie, die een omgeving simuleert om je onder te dompelen in een schijnervaring, weer naar de achtergrond. Deze is duur en bleek keer op keer nog niet klaar voor het grote publiek. Is dat nu anders?