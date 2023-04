Verkeersslachtoffer komt na touwtrekken om hoogte schadevergoeding van koude kermis thuis

Nadat de auto van de vrouw op 26 mei 2016 van achteren werd aangereden door een andere auto, heeft de vrouw zich ziek gemeld bij haar werkgever. Ze werkt 31,5 uur per week als operatie-assistente in een universitair medisch centrum. In juni 2016 gaat ze weer aan het werk, maar bijna een jaar later, in april 2017, meldt ze zich opnieuw ziek bij het umc en bij de privéklinieken waar ze ook werkzaam is. Ze heeft te veel last van pijnklachten aan haar schouder.

Er volgt een revalidatietraject tot november 2017. Daarna kan zij met extra begeleiding van de re-integratiedeskundigen van de arbodienst haar werk weer deels hervatten. In december 2018 wordt ze weer volledig tot werk in staat geacht.

Halverwege 2021 vindt een orthopedische expertise plaats. Daarna ontstaat er discussie over de hoogte van de schadevergoeding. De verzekeraar heeft de schade laten berekenen door een advocaat en houdt rekening met verlies van arbeidsvermogen, huishoudelijke kosten, medische kosten, reiskosten en smartengeld. In totaal komt dat volgens de verzekeraar op €33.750.

Onkunde

De operatie-assistente is het daar niet mee eens. Ze vindt de manier waarop de verzekeraar de schade heeft berekend ’een blijk van onkunde’, want er is zo zegt ze geen rekening gehouden met negatieve opbouw van pensioen, vakantiedagen en evenmin met de onregelmatigheidstoeslag, de eindejaarsgratificatie, toelagen en dergelijke. De verzekeraar blijft bovendien in gebreke met de betaling van de buitengerechtelijke kosten die een flink deel van de schade vormen.

De vrouw heeft een rekenkundig bureau verzocht om de schade door verlies aan inkomen te berekenen en komt tot een vergoeding van €160.000 waarin opgenomen de buitengerechtelijke kosten van ruim €8000. Daarnaast vordert de vrouw de kosten van het rekenkundig bureau van €3500.

Teveel uren

De verzekeraar betwist de hoogte van het verlies aan inkomen dat de vrouw opvoert. Zo heeft het umc haar salaris voor een lange periode 100% doorbetaald en claimt de vrouw ook inkomensverlies nadat ze weer volledig arbeidsgeschikt was verklaard. De buitengerechtelijke kosten vindt de verzekeraar buitensporig. Zo wordt een uurtarief gerekend van €275 en later zelfs van €325 voor iemand die geen advocaat is en niet is aangesloten bij een organisatie die waakt voor de kwaliteit van haar leden. Ook de 152 uur die de belangenbehartiger in rekening heeft gebracht, vindt de verzekeraar onevenredig hoog.

Het verkeersslachtoffer stapt vervolgens naar klachteninstituut Kifid, maar dat stelt de verzekeraar in het gelijk. Het Kifid meent dat de vrouw onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar inkomensverlies zo hoog is als ze beweert. Ook de buitengerechtelijke kosten voor een belangenbehartiger die geen advocaat is, noemt het instituut niet redelijk. Meer dan de uitgekeerde €33.750 hoeft de vrouw dus niet te verwachten van de verzekeraar.