Flitsbezorger Flink rap op weg naar winst? ’We lopen voor op schema’

Amsterdam - Daar waren ze ineens in coronatijd: flitsbezorgers. Razendsnel de boodschappen thuis, dat viel in de smaak. Inmiddels weren steeds meer gemeenten de magazijnen uit de binnenstad, is het Britse Zapp uit Nederland verdwenen, slokte het Turkse Getir het Duitse Gorillas op en zijn investeerders terughoudend. Het Duitse Flink blijft positief: eind 2024 wil het in Nederland winstgevend zijn. „We lopen voor op schema.”

Managing director Robin Kiesler van Flink ziet ’megaveel groeipotentieel’ voor flitsbezorging. Ⓒ Amaury Miller