Miljardair Warren Buffett verliest zijn zus

Met het geld van Warren Buffett (89) hielp Doris hulpbehoevenden aan een rolstoel of mobiele telefoon. Zij zorgde er ook voor dat nabestaanden werden verlost van de hoge kosten van de uitvaart van hun geliefden. „Warren houdt ervan om geld te verdienen en ik houd ervan om het weg te geven”, was haar motto.

Minder geluk op Wall Street en in de liefde

Doris Buffett had minder geluk op Wall Street dan haar broer. Zij verloor bijna al haar geld tijdens de beurscrash van 1987.

Ook in de liefde was de weldoener minder fortuinlijk. Zij is vier keer gescheiden. „Geen enkele van mijn echtgenoten had gevoel voor humor”, zei Doris later over haar scheidingen.

Roberta Buffett

Warren Buffett heeft nog een zuster, Roberta (86). Zij doneerde $100 miljoen aan haar oude universiteit Northwestern in 2015.