Kredietfirma Moody's negatiever over banken

Moody's is somberder geworden over de toestand van de mondiale banken vanwege de lagere economische groei en de rente-ontwikkelingen. De afgelopen tijd had de firma de verwachtingen voor onder meer de Duitse en Britse bankensector al bijgesteld.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik