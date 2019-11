'AB InBev bekijkt opties voor flessentak'

Volgens Reuters is Deutsche Bank in de arm genomen om onder meer een verkoop van een minderheidsbelang te onderzoeken. De totale Noord-Amerikaanse bottel- en blikkenactiviteiten zijn naar verluidt zo'n 5 miljard tot 6 miljard dollar waard.

Het zou niet voor het eerst zijn dat het bedrijf bezittingen die niet direct met bierbrouwen te maken hebben, van de hand doet. Een aantal jaar geleden werden in de Verenigde Staten al pretparken afgestoten. Die waren eerder door een overname in het bezit van AB InBev gekomen.

Het bedrijf wil geen commentaar geven. Ook Deutsche Bank weigerde te reageren. Recent kwam 's werelds grootste brouwer nog met een winstwaarschuwing. De rivaal van Heineken heeft onder meer last van een zwakke vraag in Brazilië en Zuid-Korea. Zijn grote schuld wijt het concern vooral aan eerdere overnames. Zo werd in 2016 meer dan 100 miljard dollar betaald voor het inlijven van SABMiller.