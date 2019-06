Wall Street licht hoger richting Fed-besluit

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers zijn voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Zij gaan er in doorsnee van uit dat de rente gelijk blijft, maar houden hun oren open over een mogelijke koerswijziging later dit jaar. Verder blijven de markten in de ban van ontwikkelingen op het handelsfront.