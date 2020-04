Shell snijdt voor het eerst sinds 1940 in dividend

De winst in de eerste drie maanden van 2020 kwam uit op $2,9 miljard, een halvering in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Shell heeft stappen genomen om de kosten te beperken en verlaagde de investeringen. Het bedrijf beloont zijn aandeelhouders zoals gebruikelijk met een dividend, maar verlaagde de driemaandelijkse uitkering wel naar 0,16 dollar per aandeel. Het is voor het eerst sinds 1940 dat het oliebedrijf het dividend terugschroeft.

Dat deed het bedrijf vanwege „het risico op een langdurige periode van economische onzekerheid, zwakkere prijzen, hogere volatiliteit en onzekerheid over de vraag” naar olie en gas. Door de coronacrisis en de lockdown in veel landen is de vraag gekelderd.

Eerder had Shell ook al besloten om de volgende tranche van een aandeleninkoopprogramma niet door te zetten. Het bedrijf geeft aan dat het belonen van aandeelhouders een belangrijk onderdeel blijft van de financiële basis van Shell. Zodra de omstandigheden het toelaten zal de olie- en gasreus daarom de aandeelhouders weer meer gaan belonen.