3 tips om je eigen ’coronabegroting’ te maken

Haarlem - Het is niet vreemd dat de helft van de Nederlanders verwacht dat ze in de financiële problemen komen door de coronacrisis. Probleem: ruim de helft van die groep heeft niet bewust gespaard, de financiën besproken of een overzicht gemaakt van zijn inkomsten en uitgaven, volgens onderzoek van de Rabobank. De eerste stappen die je kan zetten om de situatie te verbeteren, zijn gelukkig zo gemaakt.