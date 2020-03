Horeca opent digitaal deuren met actie voor waardebonnen

Bezoekers kunnen via het platform Help de Horeca waardebonnen kopen voor hun favoriete horecazaak waarmee ze kroegbazen en andere horeca-uitbaters van omzet kunnen voorzien. Zij worden door het nieuwe coronavirus hard getroffen omdat zij verplicht hun deuren dicht moeten houden.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kwam met het initiatief om horecaondernemers, die hun omzetten zien verdampen door de noodmaatregel, te ondersteunen. Ook toeleveranciers als brouwers, drankproducenten en leveranciers van levensmiddelen schaarden zich achter het initiatief. Op het moment dat de cafés en restaurants weer open zijn kunnen de bonnen ingeleverd worden.

„Horecaondernemers hebben te maken met een omzetdaling van meer dan 50 procent terwijl hun vaste kosten gewoon doorlopen. Dit leidt tot acute liquiditeitsproblemen en elke vorm van hulp is op dit moment nodig om ervoor te zorgen dat cafés en restaurants blijven bestaan”, aldus Dirk Beljaarts, algemeen directeur van KHN.

Horecaondernemers die zich ook willen aanmelden, kunnen dat nog steeds doen.

In de podcast Kwestie van Centen wordt uitgelegd wat de rechten zijn voor werkgevers en werknemers in de coronacrisis en welke stappen ze kunnen ondernemen om het hoofd boven water te houden. Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.