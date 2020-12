Column: Nederlandse politiek slaat plank mis met negeren techtrends

Deze week presenteerde het kabinet een nieuw steunpakket voor bedrijven en sectoren die het hardst worden geraakt door de tweede golf van de coronacrisis. Daarmee is een extra bedrag gemoeid van circa 3,7 miljard euro. Dit bedrag komt bovenop de ruim 30 miljard aan steun die de afgelopen negen maanden al is uitgedeeld.

Daarnaast wordt onze economie ook overeind gehouden door een bedrag van circa €12 miljard aan belastinguitstel. Tegelijk maakte het kabinet ook bekend dat de eerder aangekondigde versoberingen in de nog lopende overheidssubsidies niet doorgaan. Deze verlaging was bedoeld om bedrijven en werknemers aan te sporen om zich zoveel mogelijk aan te passen aan de verslechterde economische omstandigheden.

Deze geplande versobering acht het kabinet op dit moment niet verstandig. Door de komst van vaccins is de kans op een economisch herstel aanzienlijk toegenomen. Daarom is terecht gekozen voor een steunpakket waarmee bedrijven het nog even kunnen volhouden. Maar tegelijk is het wel nodig dat bedrijven en werknemers zich nu zo snel mogelijk gaan richten op de snelle veranderende economische ontwikkelingen. Dat is ook de boodschap in recente economische studies en toekomstvoorspellingen zoals in het oktober-rapport van het World Economic Forum (WEF).

Spectaculair

De komende jaren zal de huidige economische wereld, ook wel omschreven als economie 3.0, spectaculair gaan veranderen. Op dit moment speelt deze klassieke, fysieke economie nog een belangrijke rol, maar de transformatie naar de economie van morgen, door ons aangeduid als 4.0, gaat snel. Deze 4.0-wereld wordt vooral gekenmerkt door een revolutionaire mix van drie kernontwikkelingen die elkaar over en weer beïnvloeden.

Het gaat daarbij om:

De gevolgen van klimaatverandering en de effecten van het nationale en wereldwijde klimaatbeleid.

Een verdere digitalisering van de maatschappij en van productie- en bedrijfsprocessen en de opmars van de onlinewereld.

Een versnelling van automatisering, mede met de inzet van innovatieve technologieën, slimme robots, cloudcomputing en supersnelle (kwantum) computers.

Daarnaast wordt 4.0 beïnvloed door een toenemende concurrentie tussen landen om toonaangevende internationale bedrijven aan te trekken, maar ook start-ups en scale-ups en (technologische) toptalenten. Zo zien we dat ook in de EU-landen deze bedrijven en talenten door regeringen met een groot pakket een financiële en fiscale voordelen worden gelokt om zich daar te vestigen. Eerder schreven we al dat Nederland hier tot de Europese verliezers behoort.

Toenemende concurrentie

Veel landen ondervinden ook nog de gevolgen van de coronacrisis en de internationale trend waarbij steeds meer landen afstand nemen van internationale vrijhandel en globalisering. Ze kiezen nu veelal voor nationale oplossingen en protectionistische maatregelen waarmee ze hun eigen burgers en bedrijven bevoordelen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Een bekend voorbeeld is het ‘America First’-beleid dat door de Amerikaanse president Donald Trump is ingevoerd.

Ook in Europa hebben verschillende landen dit voorbeeld gevolgd. De president-elect Jo Biden heeft al aangekondigd dat ook bij hem ‘America First’ voorop blijft staan. Inmiddels heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat de trend van meer nationaal beleid en meer protectie zich verder heeft versterkt. In plaats van een gezamenlijke aanpak zien we in de meeste landen een keuze voor ‘ieder voor zich' en de nadruk op nationale belangen. Voor de Nederlandse economie pakt dit slecht uit.

Geen betere wereld

Bij het begin van de coronacrisis zagen we nog veel internationale publicaties waarin de verwachting werd uitgesproken van een ‘betere’ wereld na afloop van de coronacrisis. Maar inmiddels nemen overal de economische en maatschappelijke signalen toe dat de wereld na deze crisis op hoofdlijnen weer gewoon doordraait. Daarbij zien we tevens een versnelling van eerdere trends van vóór de crisis, op basis van het oude normaal.

Zowel op maatschappelijk als economisch vlak zullen deze ingrijpende gevolgen hebben die met een ongekende snelheid plaatsvinden. Bedrijven die onvoldoende inspelen op 4.0 gaan ten onder; ze missen de boot. Dit geldt ook voor werknemers die blijven hangen in 3.0 in plaats van kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn voor de banen in de 4.0-economie. Voor landen geldt hetzelfde. Ze tellen wereldwijd alleen nog mee als ze tot de koplopers behoren op de kernterreinen van 4.0.

Politiek leeft in het verleden

In de meeste verkiezingsprogramma’s overheerst nog steeds de economie van het verleden terwijl juist Nederland als handelsland volop met 4.0 te maken krijgt. Volgens de bovenvermelde WEF studie zullen de gevolgen van de coronacrisis dit proces versnellen. Daardoor zal de groei en werkgelegenheid ingrijpend worden beïnvloed. In dit onderzoek wordt voorspeld dat de arbeidsmarkt, ook in ons land, straks vooral wordt bepaald door technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, robottechnologie, kunstmatige intelligentie en databeheer. Bij grotere internationale en ontwikkelingen en op aandelenbeurzen wordt dit nu al zichtbaar.

Het beleid van alle politieke partijen of ze nu ‘voor’ of ‘tegen’ deze economie zijn, zal daardoor beïnvloed worden. Onze economische groei en werkgelegenheid worden voor een belangrijk deel bepaald doordat Nederland een sterke internationale positie heeft opgebouwd als mondiaal handelsland met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Vestigingsplaats

Daardoor hebben een groot aantal internationale bedrijven voor Nederland als vestigingsplaats gekozen. Deze bedrijven zijn direct en indirect goed voor circa 2 miljoen banen. Ze zijn veelal in handen van buitenlandse eigenaren die wereldwijd opereren en waarvoor economie 4.0 een gegeven is. Dit geldt ook voor onze Nederlandse ondernemingen die internationaal actief zijn.

Het valt ons op dat vooral in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen links van het midden aan de bedrijfswereld van 4.0 volledig voorbij wordt gegaan. Bovendien financieren ze hun vele miljarden aan sociale verkiezingsbeloften door de rekening bij bedrijven neer te leggen en voor de toekomst de nadruk te leggen op overheidsbanen.

We nemen aan dat ze de gevolgen van deze keuze ook eerlijk aan kiezers duidelijk maken : minder arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven, verlies van bedrijven aan het buitenland, minder innovaties en een uittocht van slimme start-ups en scale-ups en talenten.

Willem Vermeend is internetondernemer en deeltijd hoogleraar economie aan de Open Universiteit. Hij was staatssecretaris en minister. Rick van der Ploeg is econoom en oud-staatssecretaris, momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Oxford en de VU. Reageren? Mail naar [email protected].