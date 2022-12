Toepassing voor zelfmoordpreventie verdwijnt tijdelijk van Twitter

Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat Twitter-eigenaar Elon Musk hier hoogstpersoonlijk opdracht toe heeft gegeven. Twitter zelf laat weten dat de functie, beter bekend als #ThereIsHelp, slechts tijdelijk uit de lucht is vanwege onderhoud aan het platform. Volgende week zou de toepassing, die al zo'n vijf jaar bestaat en inmiddels in meer dan dertig landen werkt, weer moeten terugkeren.

Risico’s voor jeugd

Alex Goldenberg, een onderzoeker bij het Network Contagion Research Institute, ontdekte donderdag dat Twitter opeens niet meer op hulplijnen voor zelfmoordpreventie wees na bepaalde zoekresultaten. Daar schrok hij van. Goldenberg en zijn collega's publiceerden in augustus nog een onderzoek waaruit naar voren kwam dat het gebruik van termen die verband houden met zelfmoord en jezelf pijn doen met meer dan 500% was toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral jongeren zouden risico lopen zich door dat soort berichten te laten beïnvloeden.

"Als deze beslissing symbolisch is voor een beleidswijziging waarbij ze deze kwesties niet langer serieus nemen, is dat buitengewoon gevaarlijk", aldus Goldenberg. "Het druist in tegen de eerdere toezeggingen van Musk om de veiligheid van kinderen voorop te stellen." Musk heeft eerder gezegd dat hij berichten die schadelijk kunnen zijn voor kinderen, op Twitter wil bestrijden. Maar er is twijfel over wat die woorden waard zijn. De miljardair heeft namelijk grote delen van de teams die betrokken zijn bij het omgaan met mogelijk aanstootgevend materiaal naar huis gestuurd.

Chaos sinds overname

Sinds Musk eerder dit jaar Twitter overnam, heerst er chaos bij het socialemediabedrijf. Musk ontsloeg bij elkaar meer dan de helft van het personeel, liet een nieuwe versie van de abonnementsdienst introduceren die tot misbruik leidde, zocht ruzie met Apple en zag veel adverteerders zich voorlopig terugtrekken. Vooral het wispelturige beleid valt op. Musk wil van Twitter een bolwerk van de vrijheid van meningsuiting maken. Critici zijn bang dat haatzaaiende taal door zijn toedoen makkelijker verspreid kan worden.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.