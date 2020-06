Column: zonder zijn gids verdwaalt Johnson in het moeras van Brexit

Er is weer een weekje Brexit-onderhandelen achter de rug, maar het mag ondertussen geen verrassing meer zijn dat ook deze vierde ronde nauwelijks resultaat opleverde. In de komende weken en maanden zal het daarom weer steeds vaker over het risico op een no-deal Brexit gaan. Het was dan ook niet voor niets dat Bank of England-voorzitter Bailey de ceo’s van Britse banken ten zeerste heeft aanbevolen de voorbereidingen op een dergelijk scenario op te schalen.