Premium Het beste van De Telegraaf

FNV dreigt met hogere looneisen ’Graaiflatie’ wekt woede: ’Het zijn gewoon een stelletje zakkenvullers’

Door Martin Visser en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Klanten lopen met goedgevulde boodschappentas naar buiten bij de supermarkt. Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Bedrijven moeten stoppen met hun praktijken van ’graaiflatie’ en ogenblikkelijk de prijzen verlagen. Als dat niet gebeurt, zullen vakbonden steeds hogere lonen gaan eisen. Die oproep doet Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV, in reactie op berichtgeving in De Telegraaf over de forse prijsstijgingen van de afgelopen anderhalf jaar. „Het zijn gewoon een stelletje zakkenvullers”, zegt hij over grote bedrijven die hun winsten zien toenemen tijdens de energiecrisis. „Bedrijven moeten hun prijzen verlagen.”