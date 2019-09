Wall Street opent in het rood

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1 procent in de min op 26.130 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2907 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 7930 punten. Maandag was Wall Street dicht vanwege Labor Day.

Het is het streven dat de VS en China deze maand in Washington verder onderhandelen over een nieuw handelsakkoord. Het wederzijds vertrouwen is echter geschaad door de nieuwe heffingen die zijn ingegaan. China zou tevergeefs hebben gevraagd om uitstel van die maatregel.

Handelsspanningen

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen werden van de hand gedaan. Zo stonden graafmachinemaker Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing tot 3,1 procent lager. Ook in de chipsector waren rode cijfers te zien met minnen voor bijvoorbeeld Intel, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technoloy tot 1,5 procent. Apple leverde 1,1 procent in.

Levi Strauss daalde 1,5 procent na een overnamedeal. Het spijkerbroekenmerk koopt tachtig winkels van Levi's en Dockers in Chili, Peru en Bolivia en achterliggende distributie-activiteiten van The Jeans Company. Dat laatste bedrijf was als distributeur voor Levi's actief in die landen.

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, klom 2,3 procent dankzij een adviesverhoging door beleggingsadviseur Evercore.