Animo bitcoin keert terug met test van $11.000

De bitcoin belandde op cryptoplatform Coindesk zaterdag net onder de grens van $11.000, waarmee de top van begin september weer in zicht komt.

Toch wordt er in de cryptomarkt rekening mee gehouden dat de bitcoin weer onder druk kan komen abij een mogelijke verdere verzwakking van de aandelenmarkten. Vooral de recente correctie bij de populaire techfondsen lijkt de waarde van de digitale munt parten spelen.

De cryptomunt heeft dit jaar per saldo vooralsnog redelijk goed gepresteerd. Begin januari stond er nog een stand van onder de $7000 op de borden. Halverwege maart dook de bitcoin zelfs even onder de $5000 als gevolg van de zorgen over de coronacrisis.

Vorige maand kreeg de digitale munt de wind nog flink in de rug. Halverwege augustus werd een voorlopige jaartop neergezet van boven de $12.000. De interesse van de Chinese overheid in de toepassingen van digitale munten gaf de bitcoin een flinke impuls.