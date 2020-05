Verliezen op Wall Street lopen op

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.35 uur (Nederlandse tijd) 2,1 procent lager op 23.257 punten. De brede S&P 500 zakte 2 procent, tot 2814 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 2,1 procent in tot 8817 punten.

Volgens Powell kan de coronacrisis blijvende schade toebrengen aan Amerikaanse huishoudens en bedrijven als beleidsmakers bij overheden niet snel hun koers wijzigen. Extra fiscale steun kan volgens hem kostbaar zijn. "Maar het is de moeite waard als het helpt om de economische schade op lange termijn te voorkomen, waardoor de economie sterker kan gaan herstellen", sprak hij. Hij benadrukte dat de Fed weg wil blijven van negatieve rentetarieven.

De speech van Powell zette onder meer bankaandelen onder druk. Grote banken als Wells Fargo, JP Morgan Chase, Goldman Sachs en Bank of America verloren tot 6,8 procent. Verder viel de daling van energiefondsen op. Zwaargewichten als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips verloren tot 4,4 procent.

Tesla (min 3,3 procent) zakte na een hoger begin in het rood. De automaker moet als het aan president Donald Trump ligt zo snel mogelijk zijn fabriek in Californië kunnen openen. Tesla opende eerder deze week zijn fabriek in het Californische Fremont, wat indruist tegen het besluit van lokale autoriteiten. Naar verluidt zou Tesla ook voorbereidingen treffen om een andere fabriek in Nevada volledig te openen in plaats van gedeeltelijk.

Cruisemaatschappij Caribbean Cruises verloor bijna 5 procent. De onderneming geeft voor miljarden aan obligaties uit. Daarbij gebruikt het bedrijf 28 van zijn schepen als onderpand.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen in april met 1,3 procent zijn gedaald in vergelijking met een maand eerder, na een afname met 0,2 procent in maart. Economen hadden in doorsnee op een daling met 0,5 procent gerekend.

De euro was 1,0821 dollar waard tegen 1,0839 dollar bij het slot in Europa eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 25,32 euro. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 29,33 dollar per vat.