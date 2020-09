Britse pubketens lopen tegen zware kater aan

Zo kreeg Mitchells & Butlers die in het Verenigd Koninkrijk ruim 1700 pubs bezit, harde klappen met een duikeling van van 15,5%.

Marston’s Brewery die eveneens zeer actief in het uitbaten van pubs deelde mee in de malaise. Het horeaca-aandeel zag maar liefst 14% van de koers verdampen.

JD Wetherspoon die zo’n 900 pubs in beheer heeft, werd eveneens van de hand gedaan. De koers ging stevig onderuit met een een terugval van 9%.

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal coronagevallen weer flink opgelopen. Beleggers vrezen onder meer dat de Britse regering net als in Nederland de openingstijden van pubs en restaurants gaat vervroegen om de pandemie in te dammen.

In de afgelopen tijd hadden Britse pubketens juist weer wat terrein terug gewonnen. Het versoepelen van de coronamaatregelen gaf een steun in de rug aan de sector.