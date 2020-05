Commerzbank zet geld opzij voor coronacrisis

De tweede bank van Duitsland heeft momenteel een stroppenpot van 326 miljoen euro. Dat is het hoogste niveau in meer dan vijf jaar. De voorzieningen kunnen over het hele jaar bekeken oplopen tot tussen de 1 miljard en 1,4 miljard euro. Onder de streep resteerde in de verslagperiode een verlies van 295 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een winst van 122 miljoen euro. De baten kwamen uit op ruim 1,8 miljard euro.

Het is volgens Commerzbank erg moeilijk om een betrouwbare verwachting voor het hele jaar uit te spreken, door de onzekerheid vanwege de coronacrisis. Wel denkt de bank de omzet grotendeels stabiel te kunnen houden. Daarbij rekent Commerzbank op een scenario dat er geen tweede lockdown komt en de economie voorzichtig weer aan kracht wint.