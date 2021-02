Bang voor baan, veel scheidingen: ’Meer betalingsproblemen hypotheek in aantocht’

Om betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis te voorkomen, heeft NHG vorig jaar samen met geldverstrekkers gezorgd voor betaalpauzes- en regelingen die ook onder de NHG-garantie vallen.

Dat vangnet, de zogeheten WoonLastenFaciliteit, die ervoor zorgt dat mensen met (tijdelijke) betalingsproblemen toch in hun huis kunnen blijven, helpt net als betaalpauzes slechts tijdelijk, zegt NHG. De organisatie hoopt de komende tijd samen met andere betrokken partijen met extra oplossingen te komen om hypotheekbezitters bij te staan.

Onzekerheid

„Het is ontzettend belangrijk dat wij er zijn voor woningeigenaren. Juist nu”, zegt NHG-bestuurder Arjen Gielen. „Er heerst veel onzekerheid met betrekking tot werk en inkomen en we zien ook veel scheidingen. Zulke ontwikkelingen hebben natuurlijk impact op iemands woonsituatie.”

Het aantal hypotheken met NHG lag in de laatste drie maanden van 2020 bijna 15% procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de kwartaalcijfers van NHG. Dat komt doordat starters onder de 35 jaar vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen en de aankoop van een huis hebben uitgesteld naar dit jaar. Juist starters sluiten vaak een NHG-hypotheek af.

Verliesdeclaraties

NHG ontving in het vierde kwartaal 75% minder verliesdeclaraties van geldverstrekkers dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Door de stijging van de huizenprijzen is de opbrengst bij verkoop meestal voldoende om de hypotheekschuld af te betalen.

Bekijk ook: Vier op vijf banken verlagen hypotheekrente

Het aantal huiseigenaren dat een verbouwing of verduurzaming financierde met NHG-garantie nam vanaf de tweede helft van vorig jaar flink toe. In het laatste kwartaal noteerde NHG een stijging van 37,5% ten opzichte van een jaar eerder.

Het garantievermogen van NHG nam in 2020 met €90 miljoen toe tot €1,53 miljard.