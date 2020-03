Webwinkel Zalando minder in trek door coronacrisis

Hoewel Zalando sterk aan het jaar begon, kwam de klad erin door de coronacrisis. Die zorgt niet alleen voor een fors lagere omzetgroei dan de 19 procent die analisten in doorsnee voorspelden. Ook valt het aangepaste bedrijfsresultaat, analisten voorzagen in doorsnee een verlies van 28 miljoen euro, slechter uit nu Zalando een eenmalige afschrijving moest doen op zijn voorraden.

Ook de vooruitzichten voor heel dit jaar, die Zalando zelf uitsprak, kunnen op de schop. Die denkt de webwinkelier niet meer te kunnen halen. Als er een duidelijker beeld ontstaat van de precieze gevolgen van de coronacrisis voor de economie, zal Zalando met een nieuwe verwachting komen.

Verder schrapt Zalando ook nog zijn aandeelhoudersvergadering. Die zou op 20 mei gehouden worden.

