AEX nadert weer 600 punten

De AEX stond iets na elf uur 0,5% hoger op 599,1 punten. Donderdag onderging de beursgraadmeter met een min van 0,8% nog de grootste terugval in een paar weken. De AMX steeg 0,4% naar 874,3 punten.

De overige Europese beurzen herstelden eveneens deels van de dip een dag eerder. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 0,6%, 0,4% en 0,6%.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen, nadat donderdag vrij positief was verlopen.

Vanochtend bleven de schommelingen op de Aziatische beurzen beperkt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,4% lager.

Berichten dat er in Washington weer onderhandeld gaat worden over een nieuw crisissteunpakket gaven beleggers moed. Het aanhoudend hoge aantal coronabesmettingen in vooral de VS weerhield hen er wel van al te stevig aandelen in te slaan. Dat er onenigheid bestaat tussen de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en centralebankpresident Jerome Powell over de besteding van een deel van het noodpakket, kwam het sentiment ook niet ten goede.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Prosus met een winst van 2,2% aan kop. De techinvesteerder komt maandagochtend met kwartaalcijfers naar buiten komt.

Staalgigant ArcelorMittal en Shell volgden met plussen van 2% respectievelijk 1,5%.

Unilever pakte er 0,2% bij. De voedings- en wasmiddeleproducent wordt eind deze maand verwijderd uit de S&P Europe 350, omdat het op papier een volledig Brits bedrijf wordt.

Unibail-Rodamco-Westfield steeg een bescheiden 0,1% na een adviesverhoging naar kopen door de Zwitserse bank UBS. Donderdag leverde het winkelvastgoedfonds nog stevig in, nadat een wisseling van de topman was aangekondigd.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI stond met een min van 1,4% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een winst van 2,2% bovenaan.

Altice Europe steeg 0,6% naar €4,28 en nam daarmee verder afstand van het bod van €4,11 per aandeel dat oprichter en grootaandeelhouder Drahi op de resterende aandelen heeft uitgebracht. Het kabel- en telecombedrijf wist zijn resultaten in het derde kwartaal weer licht op te krikken ondanks de coronacrisis.

Fastned klom op de lokale markt met 1,8%. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's heeft ruim €17 miljoen opgehaald met de uitgifte van obligaties.