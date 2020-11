'Afwachtend begin voor Beursplein 5'

Op het Damrak kwam Altice Europe met een handelsupdate. Het kabel- en telecombedrijf wist zijn resultaten in het derde kwartaal weer licht op te krikken ondanks de coronacrisis. Volgens oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi lukte het ook om de schuld verder terug te dringen. Drahi heeft met investeringsvehikel Next Private in september een bod uitgebracht op het bedrijf. Steeds meer aandeelhouders lijken zich echter te verzetten tegen de overnamepoging van Drahi.

Het aandeel Unilever wordt eind deze maand verwijderd uit de S&P Europe 350. Volgens indexsamensteller S&P Global is dat nodig omdat het was- en levensmiddelenconcern op papier een volledig Brits bedrijf wordt. Unilever verdwijnt ook uit de S&P Euro-index. Het Duitse medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers zal de plek van Unilever in beide indices overnemen.

Fastned liet weten ruim 17 miljoen miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van obligaties. Daarnaast hebben investeerders bijna 4 miljoen euro aan schuldpapier uit eerdere uitgiften verlengd. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's gaat het geld gebruiken om verder te groeien.

De Europese beurzen verloren donderdag terrein. De AEX-index eindigde 0,8 procent lager op 596,01 punten en de MidKap verloor 0,7 procent tot 870,60 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,9 procent. Wall Street toonde wat herstel. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 29.483,23 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent.

De euro was 1,1881 dollar waard, tegenover 1,1840 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 41,74 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 44,22 dollar per vat.