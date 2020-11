Prosus en Shell leiden opmars AEX

De AEX staat na opening van Wall Street 0,8% hoger op 600,8 punten. Donderdag onderging de beursgraadmeter met een min van 0,8% nog de grootste terugval in een paar weken. De AMX stijgt 0,8% naar 877,4 punten.

Winsten in Europa lopen terug: de Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 hadden nog 0,3% tot 0,5% over.

Bekijk ook: BioNTech in trek op rode beurzen VS

Amerikaanse beurzen beginnen met een fractie verlies, nadat donderdag vrij positief was verlopen. Technologieaandelen doen het wederom beter.

De Amerikaanse farmaceut Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech vragen vandaag goedkeuring aan voor hun coronavaccin bij de Food and Drug Administration (FDA). Het medicijn zou „binnen uren” na goedkeuring bij consumenten kunnen liggen, aldus Pfzier en BioNTech. De Europese Commissie neemt 300 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer af.

Ondertussen breidt de tweede golf besmettingen in de VS ongekend uit. ,,Deze is groter dan de eerste, het betekent nieuwe lockdowns en meer druk op de economische groei”, aldus analist Corné van Zeijl (Actiam).

,,Het lijkt erop als een tweede lockdown zeker in de Verenigde Staten genegeerd wordt door beleggers. De onderliggende fundamenten van de markten zijn goed. Naar sectoren verbreedt de euforie zich ook al een tijdje; het is niet alleen technologie, fondsen als ArcelorMittal, OCI, AMG zijn als een dief in de nacht omhoog geslopen”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis. ,,Beleggers zijn breder op zoek in alle sectoren naar aandelen die potentie houden.”

Berichten dat er in Washington weer onderhandeld gaat worden over een nieuw crisissteunpakket gaven beleggers moed. Dat er onenigheid bestaat tussen de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en centralebankpresident Jerome Powell over de besteding van een deel van het noodpakket, kwam het sentiment ook niet ten goede.

Prosus blijft sterk

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Prosus met een verruimde winst van 2,8% aan kop. De techinvesteerder komt maandagochtend met kwartaalcijfers naar buiten komt.

Staalgigant ArcelorMittal en Shell volgden met plussen van 2% respectievelijk 1,9%.

Unilever pakte er 0,6% bij. De voeding- en wasmiddelenproducent wordt eind deze maand verwijderd uit de S&P Europe 350, omdat het op papier een volledig Brits bedrijf wordt.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte 0,2% na een adviesverhoging naar kopen door de Zwitserse bank UBS. Donderdag leverde het winkelvastgoedfonds nog stevig in, nadat een wisseling van de topman was aangekondigd. RBC verhoogde het koersdoel naar €75.

KPN verloor licht na een koersdoelverlaging van UBS.

Brouwer Heineken zakte 0,7%. Heineken wil James Thompson aanstellen als commercieel topman ter vervanging van Jan Derck van Karnebeek. Het is de zevende bestuurder op rij. Volgens Jefferies een signaal dat Heineken dieper in kosten wil snijden en vernieuwingen durft aan te gaan.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI stond met een min van 0,8% onderaan.

Winst PostNL

Bij de middelgrote fondsen stond PostNL met een winst van 3,4% bovenaan.

Altice Europe steeg 0,6% naar €4,28 en nam daarmee verder afstand van het bod van €4,11 per aandeel dat oprichter en grootaandeelhouder Drahi op de resterende aandelen heeft uitgebracht. Het kabel- en telecombedrijf wist zijn resultaten in het derde kwartaal weer licht op te krikken ondanks de coronacrisis. ’Boven verwachting’, beoordeelt Bank of America.

Chiptoeleverancier Besi (+2,1%) kreeg van Degroof Petercam een koopadvies, komend van houden. De analist verhoogde het koersdoel van €43 naar €52. Besi doet het zelf goed, maar ook sectorgenoten profiteren van de aantrekkende markt.

Smallcap ICT Group steeg met 12%, zonder nieuws vanuit het bedrijf. Het aandeel Euronext ging 0,4% terug na het akkoord van aandeelhouders met de overname van Borsa Italiana.

Bekijk ook: Altice Europe blijft groeien

Fastned klom op de lokale markt met 3,8%. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's heeft ruim €17 miljoen opgehaald met de uitgifte van obligaties.