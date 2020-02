Virusvrees blijft drukken op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke verliezen geopend. De zorgen over de mondiale verspreiding, die de belangrijkste graadmeters deze week al fors lager zetten, houden nog altijd aan. Wereldwijd stevenen beurzen af op hun ergste handelsweek sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008.