Kaartje: zo hard stijgen de huizenprijzen in jouw woonplaats

Aardbevingsgevaar of niet, Groningse huizen zijn momenteel gewild. Ⓒ HH/ANP

Delft - Van alle grotere gemeenten in Nederland stijgen de huizenprijzen nergens zo sterk als in Groningen. Huizen zijn er liefst 11,6% duurder dan vorig jaar. Tegelijk is er een trek uit de vier grootste steden. „Is dit een incident of hebben we hier te maken met een kentering?” vragen onderzoekers zich af.