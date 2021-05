Malaise bij bitcoin zet voort met duikeling onder $40.000

Op cryptoplatform Coindesk dook de bitcoin rond 07.00 uur (Nederlandse tijd) maar liefst 13% omlaag naar $39,781, het laagste niveau sinds februari van dit jaar. Maandag ging de cryptomunt ook al hard omlaag.

Het nieuws dat de Chinese centrale bank herhaalde dat cryptomunten niet kunnen worden gebruikt om mee te betalen, droeg bij aan de nieuwe verkoopgolf. Volgens cryptokenners bevat de verklaring van Peking echter geen nieuwe regelgevende stappen.

Vooral recente tweets van Tesla-baas Elon Musk hebben de zware correctie van bitcoin in gang gezet. Beleggers stappen massaal uit de digitale munt mede in reactie op de onverwachte kritische houding van Musk over de schadelijke effecten die het zogeheten minen van bitcoin heeft op het milieu. Ook zette hij een streep door de verkoop van zijn Tesla-wagens met bitcoins.

De impact van Musk op cryptobeleggers is groot. Zo heeft de oprichter van Tesla maar liefst 50 miljoen volgers die veel waarde hechten aan zijn visie nadat hij in het afgelopen jaar er in slaagde om zijn bedrijf tegen de verwachtingen in winstgevend te maken.

Hardhandig einde aan opmars

Met de zware averij voor de bitcoin is hardhandig een einde gekomen aan de ongekende opmars sinds begin van dit jaar. De cryptomunt tikte vorige maand nog een recordstand aan van boven de $60.000 aan onder meer doordat grote partijen, zoals Tesla, de bitcoin omarmden. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s stapte zelfs voor een bedrag van $1,5 miljard in de cryptomunt. Ook gaven een aantal grootbanken in VS aan om de deur open te zetten voor klanten om transacties te kunnen doen met digitale munten.

Ook andere cryptomunten werden hard omlaag getrokken. Zo zag ethereum bijna 15% verdampen met een duikvlucht tot net boven de $3000. Ripple keek tegen een verlies van 5% aan.