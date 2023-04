Premium Het beste van De Telegraaf

Review Sonos Era 300: is ruimtelijk het nieuwe stereo?

Door Chris Broesder

Sonos is en blijft een hele fijne en makkelijke keuze op de audiomarkt. Wie eenmaal in het ecosysteem zit, wil vaak niet meer anders. En dat komt niet alleen door de hoge investering; goedkoop zijn de producten namelijk geenszins. Producten zijn eenvoudig aan te sluiten op het systeem, je kunt ze even makkelijk met elkaar koppelen, zodat je muziek, films of andere audio kunt beluisteren op een combinatie van Sonos-speakers, in de gewenste kamer. Ook de app is een verademing ten opzichte van sommige concurrenten en de speakers zijn – op het stroomsnoertje na – draadloos.