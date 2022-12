Automobilist hier duur uit in vergelijking met rest Europa

Dat blijkt uit de jaarlijkse Car Cost Index van LeasePlan, waarin de autokosten van 22 Europese landen is geanalyseerd. De gemiddelde maandelijkse kosten van autorijden variëren van €905 in Griekenland tot €1313 in Zwitserland. Een Nederlander is maandelijks €1166 kwijt voor het rijden in een auto en is daarmee na Zwitserland en Noorwegen (€1249) het duurste land om rond te rijden in een auto.

De stekkerbak is in nagenoeg heel Europa inmiddels een zuiniger optie dan rijden in een fossiel aangedreven auto. Ondanks de gestegen energieprijzen liggen de brandstofkosten van elektrische auto’s volgens de analyse van LeasePlan nog steeds beduidend lager dan die van benzine- en dieselwagens. Bij elektrisch rijden is dat 15% van de totale kosten. Bij benzine en diesel is dit respectievelijk 23% en 28%.

Aanschafprijs

Elektrische auto’s zijn qua aanschafprijs nog steeds fors duurder. De totale gebruikskosten als brandstof en wegenbelasting, liggen veel lager.

Op basis van totale gebruikskosten, bij 30.000 kilometer per jaar en in de eerste vier jaar van het bezit van de auto, zijn elektrische auto’s zijn in bijna elk Europees land even duur of goedkoper dan fossiel. De compacte en premium middenklasser zijn in achttien van de 22 Europese landen kostenconcurrerend. Bij de standaard middenklasser is dat in negentien van de 22 landen het geval.

Compacte auto

Zo kost in Nederlandse een compacte elektrische auto, in de vergelijking van LeasePlan een Ford Puma, maandelijks €948. De plug-in hybride kost €1055, de diesel €1137 en de benzine €984.

De Nederlandse bestuurder van een elektrische standaard middenklasser, bijvoorbeeld een Ford Kuga, is per maand gemiddeld €1073 kwijt. Dat is fors goedkoper dan diesel (€1305) of benzine (€1148). Ook hier van de plug-in hybride met €1213 qua kosten precies tussen de benzine- en dieselvariant in.

Bij de premium middenklasser, bijvoorbeeld Mercedes GLC, is niet alleen volledig elektrisch (€1320), maar ook plug-in hybride (€1482) goedkoper dan de brandstof aangedreven auto’s. Daar kost een diesel €1547 per maand en een benzine €1533.