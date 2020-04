Veel meer verlof kersverse vader

Ⓒ 123RF

Amsterdam - Vanaf augustus 2022 kunnen kersverse vaders (of tweede moeders) bijna net zo lang betaald verlof krijgen als de moeders. Hebben zij nu één week volledig betaald verlof, per 1 juli komen daar maximaal vijf weken tegen 70% van het salaris bij, en twee jaar later nog eens maximaal negen weken tegen 50% van het salaris.