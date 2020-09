Uitvaartverzekeraar Dela neemt Yarden toch niet over

Dat maakt Dela dinsdag bekend. Een woordvoerder van Yarden laat weten dat het bedrijf de beslissing van Dela betreurt en zich beraamt op vervolgstappen.

Polis uitkleden

Yarden wilde de eigen zwakke financiële positie verbeteren door de naturapolis van 390.000 klanten uit te kleden. In plaats van een volledig verzorgde uitvaart of crematie zouden zij nu nog een maximale vergoeding krijgen.

Daar stak de rechter in september echter een stokje voor. Dit is nog geen definitieve uitspraak, maar het was al wel de doodsteek voor de overname door Dela. Onder meer de Consumentenbond maakte bezwaar tegen het uitkleden van de polissen.

Niet afwachten

Het kan nog jaren duren voor er juridische zekerheid is. Dela, dat voor zo’n 4 miljoen verzekerden de uitvaart verzorgt, wilde dat niet afwachten. Voor de ongeveer 1,4 miljoen verzekerden bij Yarden betekent dit onzekerheid.

„Dela en Yarden delen een soortgelijke historie, zijn beide ledenorganisaties en beide opgericht om een waardige uitvaart mogelijk te maken. In de praktijk werken we al veel en goed samen en maken gebruik van elkaars faciliteiten”, zegt algemeen directeur Edzo Doeve van coöperatie Dela.

Zekerheid

Doeve: „Yarden zit financieel in zwaar weer en was op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten zou kunnen overnemen. Coöperatie Dela is zo’n sterke partij en we geloofden dat wij konden helpen. Belangrijk voor ons was dat Yarden zelfstandig financieel in herstel zou blijven.”

Verzekeraar Yarden kwam in zwaar weer door de aanhoudende lage rente en de financiële verplichtingen tegenover de 390.000 houders van pakketpolissen.

Enorm spijtig

„Het is enorm spijtig dat de overname nu niet kan doorgaan”, zegt Doeve. „Als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden.”